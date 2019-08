Bookmakers, Roma sfavorita nel derby: la vittoria della Lazio a 2,20. Giallorossi quotati a 3,10

Domenica alle 18 si gioca il derby della Capitale. Le due squadre arrivano in modo diverso alla partita con i biancocelesti reduci dalla bella prestazione a Marassi contro la Sampdoria e i giallorossi con un esordio amaro all’Olimpico sulle spalle. Le quote ricalcano l’andamento di questa prima giornata e vedono la squadra di Inzaghi piuttosto favorita con la vittoria bancata 2,20. Un successo di Fonseca, invece, pagherebbe 3,10 volte la posta giocata. Infine il pareggio è fissato a 3,60. Come sottolinea agipronews, nelle sfide più recenti non si era mai registrata una situazione così netta in favore della Lazio: anzi, in quattro delle ultime cinque occasioni era stata la Roma a partire avanti nel pronostico, giustificato sul campo con tre vittorie giallorosse e un pareggio. L’unico derby in cui la Lazio si è presentata come favorita è stato quello del 2 marzo scorso, anche se la differenza era minima (2,45 contro 2,70).