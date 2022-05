Bonaventura e Milenkovic in coro: “Abbiamo meritato la vittoria contro la Roma”

I due giocatori della Fiorentina si sono di nuovo soffermati sulla vittoria contro i giallorossi della scorsa giornata di campionato

Giacomo Bonaventura e Nikola Milenkovic hanno parlato ai microfoni ufficiali del club durante la "Viola Room" anche dello scorso match di campionato contro la Roma. Di seguito riportiamo le dichiarazioni del centrocampista della viola: "La vittoria contro la Roma ci ha unito ancora di più in vista dell’ultima gara in casa con i nostri tifosi. Vincere contro la Roma, che è stata una vittoria meritata, ci dà fiducia e consapevolezza, oltre che la speranza di continuare a lottare per l’Europa, visto anche i passi falsi che avevamo avuto nelle scorse settimane". Queste, invece, le parole del centrale di difesa serbo: "Non è stato facile preparare la gara con la Roma. Abbiamo avuto un calo nel momento della stagione più importante. Ci siamo allenati tutta la settimana al massimo anche se venivamo da un periodo non semplice e abbiamo vinto meritatamente contro una grande squadra".