Bonaiuti, grave incidente in bici. La Roma: “Forza Adriano, non mollare”

Adriano Bonaiuti, ex calciatore della Juventus e attuale preparatore dei portieri dell’Inter, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Nella giornata di domenica mattina, intorno alle 11, il 53enne era in sella alla sua bicicletta quando si è schiantato contro un Suv, nei pressi di Grottammare (provincia di Ascoli Piceno). Necessario l’intervento dell’elisoccorso. Trasportato all’ospedale di Torrette ad Ancona, Bonaiuti si trova ora in gravi condizioni. La Roma, club con cui Adriano ha lavorato dal 2005 al 2009 come preparatore dei portieri, si è stretta vicino a lui attraverso un post su Twitter: “Forza Adriano, non mollare!“.