Bologna-Roma, da Veretout a Zaniolo e Mkhitaryan: sui social i giallorossi esultano – FOTO

Una vittoria sofferta ma cercata e voluta fino all’ultimo istante. Il colpo di testa di Dzeko regala i tre punti alla Roma e una grande gioia ai tifosi. Anche nello spogliatoio giallorosso non mancano i sorrisi, come quello di Florenzi che, attraverso una stories Instagram, posta una foto in compagnia di Pellegrini, con scritto: “Diamante”. Un riferimento esplicito verso l’ex Sassuolo, sempre più assist-man di questa Roma.

Oltre alla stories, il capitano giallorosso dedica un post su Instagram al successo con il Bologna con il seguente messaggio: “Umiltà. Cuore. Sudore. Carattere. Senza mollare nemmeno un centimetro portiamo a casa tre punti preziosissimi! ”