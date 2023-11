Bologna-Roma, da stamattina in vendita i biglietti per il settore ospiti a 25 euro

Si è già aperta la vendita dei biglietti per il match in trasferta contro il Bologna in programma domenica 17 dicembre alle ore 18. Se per i padroni di casa la fase di prelazione è partita già una settimana fa, da oggi invece è iniziata la fase di vendita libera. Dalle ore 10 di questa mattina, infatti, anche i tifosi della Roma possono acquistare il loro tagliando al prezzo di 25 euro (sono già necessari alcuni minuti di fila online su Vivaticket). L’ingresso del settore ospiti (Curva Ospiti) - ricorda il sito ufficiale rossoblù - è situato in Via Menabue (laterale di Via Porrettana). I cancelli apriranno circa tre ore prima del fischio di inizio. La zona adibita a parcheggio tifosi ospiti è lungo la via Porrettana e il suo proseguimento con cambio di denominazione (Via Don L. Sturzo). Sulle limitazioni alla vendita, fino alla riunione dell’Osservatorio, i residenti nella regione Lazio potranno acquistare unicamente la curva ospiti e solo con Fidelity della Roma.