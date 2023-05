Bologna-Roma, arbitra Orsato: ultimo precedente il pareggio col Milan

Dopo l'impegno europeo, per la Roma sarà di nuovo tempo di campionato. La corsa alla zona Champions è in salita, ma non è detta l'ultima. Domenica alle 18 i giallorossi affronteranno il Bologna in trasferta, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il match. A dirigere la squadra di Mourinho e quella di Thiago Motta ci sarà Orsato. Il quarto uomo sarà Volpi. Alla Var troveremo Mazzoleni, mentre l'AVAR sarà Di Martino. Per il fischietto della sezione di Schio sono 36 i precedenti in campionato con la formazione giallorossa, ultimo quello contro il Milan, partita finita 1-1. In campionato con la formazione giallorossa, bilancio leggermente positivo: 13 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte.