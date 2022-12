Bologna, esercitazioni tecnico-tattiche in vista della gara con la Roma: out Zirkzee

I rossoblù si sono riuniti anche questa mattina al centro tecnico Niccolò Galli. Ancora lavoro differenziato per l'attaccante olandese ex Bayern Monaco e Parma

Manca sempre meno al ritorno in campo in gare ufficiali della Roma. Mercoledì 4 gennaio, i giallorossi di Mourinho affronteranno il Bologna che anche questa mattina si è riunito al Centro Sportivo di Casteldebole. Esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella in famiglia per chiudere la sessione d'allenamento agli ordini di Thiago Motta che dovrà quasi sicuramente fare a meno di Joshua Zirkzee. L'ex attaccante del Bayern Monaco anche oggi ha svolto lavoro differenziato. Il prossimo allenamento è in programma domani alle 10:30 (porte aperte).