Bodo-Roma, Mayoral titolare per la prima volta con Mourinho

Appena 41' in campo per lo spagnolo con lo Special One. A maggio l'ultima volta in cui è stato schierato nell'undici iniziale

Sono serviti circa tre mesi dall'inizio della stagione a Mourinho per decidere di mandare in campo Borja Mayoral dall'inizio. Lo spagnolo, terzo nelle gerarchie degli attaccanti dopo Abraham e Shomurodov, è stato schierato dal primo minuto nel match con il Bodo/Glimt, nella terza giornata del girone di Conference League. L'ultima volta che era successo c'era ancora Fonseca in panchina e i giallorossi giocavano con lo Spezia la partita finale dello scorso campionato, il 23 maggio. L'ex Real Madrid avrà finalmente la chance per mettersi in mostra e far vedere allo Special One che non fidarsi di lui è la scelta sbagliata. In stagione il numero 21 ha collezionato solo 41 minuti, racimolati tra i vari scampoli di partita giocati. Dietro di lui sulla trequarti ci sarà Villar, l'altro spagnolo che con Mou sta facendo fatica. Occasione dal primo minuto anche per l'americano Bryan Reynolds.