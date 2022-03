Bodo/Glimt-Roma, il club annuncia il sold out: settore ospiti ancora disponibile

Il club norvegese annuncia il tutto esaurito per il match contro la Roma, ma questo riguarda solo i posti messi a disposizione della tifoseria di casa. Ancora disponibili i biglietti per la tribuna riservata ai tifosi giallorossi

Il Bodo/Glimt, prossimo avversario della Roma nei quarti di finale di Conference League, tramite un tweet pubblicato dal proprio account ufficiale, ha comunicato che per il match di andata in programma il prossimo 7 aprile è sold out per quanto riguarda i biglietti vendita per la tifoseria di casa. A partire dalle 12, è partita invece la prenotazione libera per quanto riguarda la tribuna ospite per la quale ci sono ancora biglietti disponibili.