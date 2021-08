Betis-Roma, stadio aperto al 25%: a disposizione 15mila posti

Le due tifoserie potranno assistere all'amichevole, prevista per questa sera alle 22 italiane, condividendo dei settori comuni

Questa sera, alle 22 italiane, si disputerà Betis-Roma. I giallorossi scenderanno in campo al Villamarin di Siviglia per l'ottava ed ultima amichevole della loro preparazione estiva. Per la gara sarà consentito l'accesso a ben 15.000 spettatori (il 25% della capienza), che però non saranno divisi in settori. Infatti, non è prevista l'istituzione di una sezione riservata ai sostenitori giallorossi, come avviene di consueto nelle sfide ufficiali. Le due tifoserie assisteranno alla partita in spazi comuni e dovranno godersi l'amichevole fianco a fianco.