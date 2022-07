Bergomi: “Con la cessione di Zaniolo, la Roma sarebbe la squadra ideale per Dybala”

L'ex difensore dell'Inter non ha dubbi: "Per come gioca Mourinho, è il posto ideale per Paulo. Vedo più difficile un approdo all'Inter..."

Beppe Bergomi vota Roma. L'ex campione del mondo e capitano dell'Inter ha parlato del futuro di Paulo Dybala. Intervistato da 'La Nazione', ha risposto così alla domanda su dove vedesse bene l'argentino: "Nel calcio di oggi un classe '93 come lui è difficile da piazzare a causa di commissioni e soldi di ingaggio, con un giovane invece è molto più semplice. Credo comunque - continua Bergomi - che se la Roma vendesse Zaniolo, per come gioca Mourinho, la società giallorossa sarebbe il luogo ideale per Paulo. Vedo meno facile l'approdo all'Inter, ma non puoi levare un sogno ai tifosi che in questo momento ci sperano. Nel Milan potrebbe trovare gli spazi giusti anche se non credo sia in cima alla lista dei desideri della dirigenza a momento".