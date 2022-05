Benatia: “Parlare della Roma mi fa sempre un certo effetto. Sarei rimasto a vita”

Le parole dell'ex difensore: "Se riuscissero a trattenere Pellegrini, Abraham e Zaniolo, presto potrebbero togliersi grandi soddisfazioni”

Benatia, ex difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha parlato della sua nuova avventura come procuratore e anche della stagione passata con la maglia giallorossa: “Durante la mia carriera, tanto nei club quanto in nazionale, mi piaceva dare una mano ai nuovi arrivati, volevo che tutti si sentissero al top. Nella Roma ho fatto da chioccia a Dodò e Romagnoli. Quando parlo dei giallorossi mi fa sempre un certo effetto. Sarei rimasto per sempre nella Capitale, purtroppo non è stato possibile ma continuo a seguirli con affetto”. L'ex Udinese ha dato qualche consiglio di mercato: “Se riuscissero a trattenere Pellegrini, Abraham e Zaniolo, presto potrebbero togliersi grandi soddisfazioni”. E ha mandato un augurio per la gara di domani: “Spero vincano la Conference League”.