Roma, domani Belotti a Trigoria: accordo in via di definizione. E lui saluta il Toro

La Roma è pronta ad abbracciare finalmente Andrea Belotti . Il calciatore domani sarà a Trigoria per poi sostenere le visite mediche e apporre la firma sul contatto che lo legherà alla Roma per i prossimi tre anni. In queste ore il club giallorosso e l'ex capitano del Torino stanno limando gli ultimi dettagli dell'accordo che non è ancora stato completamente raggiunto. Solo questione di tempo però e poi il "Gallo" vestirà giallorosso. Mourinho avrà finalmente quel rinforzo in zona offensiva chiesto a gran voce anche nel post partita del match contro la Juventus: " Manca Zaniolo, un attaccante che penso che arriverà, domani o dopodomani" .

Nel frattempo Belotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo messaggio di addio al Torino, la squadra di cui è stato il capitano: "Ora, me ne vado da uomo, da padre di famiglia, consapevole di aver dato tutto me stesso in questi anni. Non sarà mai un addio, perché per me Torino rimarrà sempre casa".