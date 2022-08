Belotti e Dybala si ritrovano alla Roma: abbraccio tra i due ex Palermo a Trigoria

Oggi è stato ufficializzato Belotti, il 'Gallo' ha scelto il numero 11 e martedì verrà convocato per la gara con il Monza. In mattinata è arrivato a Trigoria dove ha ritrovato il suo ex compagno di squadra ai tempi del Palermo Paulo Dybala. I due si sono abbracciati e non vedono l'ora di condividere insieme questa nuova esperienza. Due stagioni insieme in rosanero nel 2013/2014 e nel 2014/2015.