Bellinazzo: “Non so quanto sia fondato l’interessamento di Follieri per la Roma”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto in diretta a Radio Radio per parlare dell'interessamento di Raffaello Follieri per la Roma: "I Friedkin non hanno azzeccato tutte le mosse ma hanno messo tanti soldi nella Roma. Follieri è sulla cresta dell’onda ma ha avuto anche tanti momenti bui". Questo l'incipit del giornalista nativo di Napoli che poi prosegue: "Non so quanto sia fondato questo suo interesse per il club. Se dovessi scegliere mi terrei i Friedkin". Bellinazzo ha poi concluso parlando degli errori che, a suo modo di dire, avrebbero commesso i Friedkin alla guida del club giallorosso: "Gli errori sono stati spendere 750 milion milioni nella Roma senza riuscire a correggere e riportare i conti in una direzione equilibrata. Va cercato maggiore equilibrio in questo senso. C’è stato un problema con DigitalBits che è stato oscurato per mesi. Ma queste cose non mettono in ombra i meriti della proprietà della Roma".