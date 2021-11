Bebe Vio pazza di Roma: incontra Cafu e si fa firmare le scarpe giallorosse

L'atleta paralimpica, grande tifosa romanista, ha incontrato l'ex campione brasiliano a Siviglia nella serata organizzata da Laureus e Marca. Con tanto di dedica sulle scarpe

Inevitabile lo scatto tra i due, ma non solo: Beatrice Vio, insieme ai fratelli, ne ha approfittato addirittura per farsi firmare le scarpe - rigorosamente giallorosse - proprio dall'ex campone brasiliano. "Abbiamo parlato del più e del meno, della Roma dei vecchi tempi", dice contentissima l'atleta azzurra. Che ovviamente ha pubblicato gli scatti delle scarpe sui social: "Abbinare le scarpe al vestito è per tutti. Abbinarle alle scale è solo per pochi. Abbiamo deciso di dare un tocco di stile romanista alla serata Laureus a Siviglia". Ed è subito scattato anche il like di Francesco Totti, che con Cafu ha vissuto tante serate magiche ed è molto amico di Bebe Vio.