Bayer, Rolfes: “Siamo in grado di battere la Roma. Tutto è ancora possibile”

Come valuta la sconfitta per 1-0 subita contro la Roma in Europa League? “È una sconfitta che non ci voleva, la nostra prestazione è stata davvero buona, soprattutto nel primo tempo. Se avessimo sfruttato una delle due occasioni avute a inizio gara, la partita sarebbe andata in maniera diversa. La Roma, infatti, avrebbe dovuto aprirsi e lasciare più spazi che avremmo sfruttato per il nostro gioco veloce. Così, invece, è diventata una battaglia e loro hanno sfruttato la difesa. Siamo 1-0 all’intervallo, tutto è ancora possibile. Siamo sicuramente in grado di battere la Roma con il supporto dei nostri tifosi alla BayArena”.