Bavagnoli: “Abbiamo agevolato il pareggio del Napoli, siamo amareggiate”

La coach della Roma Femminile dopo il Napoli: "La squadra ha giocato un buon calcio. Ora ci aspetta il momento più importante della stagione"

Redazione

Al termine della gara contro il Napoli, pareggiata 2-2, la coach della Roma Femminile Elisabetta Bavagnoli ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni:

BAVAGNOLI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Oggi abbiamo affrontato una squadra che ha fatto di tutto per metterci in difficoltà, merito a loro per aver trovato un pareggio importante, anche se siamo state noi ad agevolarlo molto. È una partita che abbiamo tenuto sotto controllo e che avremmo potuto vincere senza troppe preoccupazioni. Nella ripresa il Napoli ha alzato la pressione, ha riaperto il risultato e alla fine gli episodi hanno determinato il risultato. Siamo amareggiate per non aver sfruttato il rigore finale e per aver regalato il pareggio. La squadra ha giocato un buon calcio, dovevamo essere più ciniche ma ora ci attende una finale, il momento più importante della stagione. Serve ricaricare le energie.

Oltre alla coach, ha parlato anche Angelica Soffia:

SOFFIA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Si sapeva che sarebbe stata una gara impegnativa. Sapevamo che sarebbero scese in campo per giocarsi la salvezza, con una forte motivazione. Ora lavoreremo sugli errori per andarci a prendere qualcosa di più grande.

E adesso la finale di Coppa Italia con il Milan. Abbiamo il pensiero fisso di questa finale da quando siamo passate contro la Juventus. Come squadra, come gruppo, come staff. Come Roma. Stiamo lavorando per arrivarci nel miglior modo possibile.