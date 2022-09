Batistuta ospite speciale a Coverciano: la reunion con De Rossi

Quest'oggi la Nazionale di Roberto Mancini, ha ricevuto una piacevole e speciale visita nel centro sportivo di Coverciano. A far visita agli Azzurri, Gabriel Omar Batistuta. Presente nel ritiro Azzurro anche Daniele De Rossi che, in attesa di una panchina, continua il suo percorso come assistente allenatore del commissario tecnico. Tanti sorrisi tra i due ex giallorossi, insieme a Trigoria dal 2000 al 2003, quando l'ex capitano giallorosso stava iniziando la sua avventura in Serie A.