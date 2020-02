Barisic e il ‘no’ alla Roma: “Non è stato difficile scegliere. Nei Rangers sono come in famiglia”

Borna Barisic, terzino dei Glasgow Rangers, rivela di esser rimasto per ripagare la fiducia del tecnico Gerrard. Il terzino era stato accostato anche alla Roma salvo poi rinnovare fino al 2024. “Anche nei momenti difficile è rimasto al mio fianco. Lui e il suo staff hanno creduto in me. Qui mi sento come in famiglia” dice all’Herald. Poi ammette di esser stato contattato da qualche club di Serie A: “Alcune società come la Roma hanno mostrato interesse ed è una grande cosa, ma il mio obiettivo era restare e l’ho dimostrando firmando giovedì”. Barisic conclude sul mancato arrivo in giallorosso: “Non è stata una scelta difficile per me. Sono completamente concentrato sui Ranger e sono voluto restare fin dal primo giorno”.