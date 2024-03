Azmoun, Angeliño, Llorente: un tris di riscatti tutti da scrivere per la Roma

Una sola stagione, come le farfalle. O una storia che può continuare. Il dilemma resterà fino a giugno, tanto per non dare nulla per scontato. Fatta eccezione per Renato Sanches (sicuro ritornante a Parigi) ci sono tre riscatti in bilico nella Roma che verrà. Tre osservati speciali, con trascorsi e forse un destino diverso. Perchè se per Huijsen e Lukaku bisognerà trattare con Juve e Chelsea puntando almeno nel primo caso solo in un rinnovo del prestito; per il trio formato da Azmoun, Angeliño e Llorente il riscatto è già conosciuto ma non per questo definitivo. L’iraniano è quello più avanti verso il traguardo nella conferma. Il suo impatto è stato giudicato positivo prima da Mourinho poi da De Rossi. I tifosi ne apprezzano le qualità tecniche e di sacrificio, i compagni gli vogliono bene anche per il suo modo non banale di vivere fuori dal campo. Il Bayer Leverkusen, che ne detiene il cartellino, non ha nulla in contrario. Servirebbero 12 milioni per trasformare il diritto in riscatto sicuro. Ma in Germania sono sicuri che potrebbero bastarne almeno un paio in meno anche se la Roma punta a uno sconto ancora più sostanzioso anche grazie alla spinta del giocatore e al fatto che al Bayer futuro campione della Bundesliga non serve troppo monetizzare ma piuttosto liberarsi degli esuberi.