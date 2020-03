Atalanta, Toloi: “In passato ho scelto la Roma per la presenza di molti brasiliani”

Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista Undici. Il brasiliano ha parlato anche della sue esperienza alla Roma e di una possibile chiamata in azzurro da parte del ct Mancini. Queste le sue parole:

Cosa ricorda del suo arrivo in Italia?

“In Brasile si parlava tanto di me, molte squadre mi volevano, ma io volevo il calcio europeo. E volevo l’Italia. Scelsi la Roma anche perché c’erano molti brasiliani in rosa che potevano aiutarmi. Mi fecero sentire subito a casa. Fossi andato in una squadra senza connazionali, chissà, avrei avuto più difficoltà e la mia storia sarebbe stata diversa. Alla fine raggiunsi l’obiettivo: farmi conoscere in Europa. Anche se la Roma non mi riscattò. Furono mesi importanti”.

Le piace l’Italia di Mancini?

“Sì. È cresciuta molto dopo quello che è successo, dopo il Mondiale mancato. Si è ricostruita con Mancini, ora ha un gioco bello, mi piace”.

Pensa mai alla possibile chiamata di Mancini?

“Sarebbe un onore poter indossare la maglia azzurra: ho i bisnonni italiani e sono da cinque anni qui, in questo Paese bellissimo: ho il cuore azzurro. Risponderei subito alla chiamata di Mancini”.