Atalanta-Roma, Calafiori: “Non servono parole. Siete fantastici ragazzi!”

Il terzino ha ringraziato il pubblico giallorosso accorso al Gewiss Statium

"Non servono parole, siete fantastici ragazzi!!!". Con queste parole Riccardo Calafiori, entrato nel finale di gara della partita contro l'Atalanta, ha voluto chiudere la splendida giornata della Roma. La squadra è finalmente tornata a vincere contro una big e soprattutto fuori casa, in un campo difficile. Entrato al'89' al posto di Mkhitaryan, il terzino ha contribuito alla vittoria. Spera di ricavarsi più spazio in futuro, ma le foto postate, mostrano come il ragazzo sia integrato nello spogliatoio. Del resto, come ha detto Mourinho alla vigilia della sfida: "Per fare bene serve empatia per un progetto a lungo termine".