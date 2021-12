Atalanta, ripresa degli allenamenti: assente il solo Gosens

I nerazzurri avranno un giorno di preparazione in più per la sfida di sabato con la Roma: tutti a disposizione per Gasperini

Domani la Roma tornerà ad allenarsi in vista del big match di sabato contro l'Atalanta, reduce invece dalla vittoria di Verona di domenica. La ripresa per la squadra di Gasperini è stata invece oggi al 'Centro Bortolotti' dopo il lunedì di riposo. I nerazzurri - come si legge sul sito ufficiale della Dea - sono tornati al lavoro questo pomeriggio: tutti a disposizione del mister, ad eccezione di Gosens. Domani, mercoledì per l'Atalanta nuova seduta pomeridiana a porte chiuse.