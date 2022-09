Atalanta, domani amichevole contro il Villa Valle in vista della Roma

Attraverso il proprio sito web ufficiale, l'Atalanta ha comunicato che domani affronterà a Zingonia il Villa Valle in una amichevole, in vista del prossimo match di campionato contro la Roma: "Lunedì di riposo per i nerazzurri che torneranno al lavoro domani, martedì 13 settembre. La preparazione riprenderà con un’amichevole al Centro Bortolotti di Zingonia contro il Villa Valle, formazione che milita nel campionato di Serie D. La partita avrà inizio alle ore 16 e si svolgerà a porte aperte, ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti. Comincerà così la settimana che porterà alla partita contro la Roma in programma domenica prossima allo stadio Olimpico di Roma".