Atalanta, defaticante per la squadra in vista della Roma

Non c’è tempo per l’Atalanta di Gasperini per riflettere troppo sul pareggio di ieri contro la Fiorentina. Mercoledì infatti la Dea volerà nella Capitale per affrontare la Roma nel turno infrasettimanale. Oggi nel frattempo – fa sapere la società orobica – la squadra subito è scesa in campo al Centro Bortolotti di Zingonia per il lavoro mattutino. Nerazzurri divisi in due gruppi: defaticante per chi ha giocato ieri, lavoro sul campo per gli altri. Tutti a disposizione di mister Gasperini. Domani rifinitura a porte chiuse al pomeriggio e poi a seguire la partenza per Roma.