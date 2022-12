AS Roma Awards, la parata dell’anno è contro il Feyenoord in finale di Conference

Ad aggiudicarsi la vittoria come "miglior parata" del 2022 è quella di Rui Patrício nella finale di Conference League contro il Feyenoord. A comunicarlo è la società con un post sui vari canali social in cui si riporta che il tuffo del portiere giallorosso che ha permesso alla Roma di aggiudicarsi la coppa è quella che ha ottenuto il maggior numero di voti nel sondaggio che ha coinvolto anche i tifosi. In gara c'erano un'altea parata della stessa partita, una contro il Leicester e infine quella acrobatica a nello scontro col Sassuolo. In merito alla vittoria della categoria, il club giallorosso scrive: "Le mani sulla coppa a Tirana! Ecco la parata dell'anno di Rui Patricio"