Arteta su Maitland-Niles: “La Roma di Mourinho per lui è una grande occasione”

Maitland-Niles è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, il contratto è stato depositato in Lega e il giocatore ha raggiunto la Capitale nel pomeriggio. Il suo ex allenatore Arteta, ha parlato dell'operazione in conferenza stampa: "Ainsley è venuto da me spiegandomi i motivi per i quali partire sarebbe stata la cosa migliore per la sua carriera. E' convinto che giocare nella Roma sotto la guida di Mourinho è una grande opportunità. Avevamo avuto la stessa discussione in estate ma al tempo abbiamo deciso di tenerlo, ma, dato lo scarso minutaggio, ha avuto ragione nel chiedere di essere ceduto. Quando un calciatore è così convinto e ha motivazioni tanto forti è difficile trattenerlo e così l'abbiamo lasciato andare".