Argentina, anche contro l’Australia Dybala parte dalla panchina

Scaloni ha deciso l'undici titolare da schierare contro l'Australia nella gara degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar e Paulo Dybala partirà ancora dalla panchina. La Joya, fino ad oggi, non è mai stato impiegato da Scaloni durante il Mondiale. Il tecnico argentino ha deciso di mandare in campo il Papu Gomez tra i titolari al posto di Di Maria. Fuori dall'undici iniziale anche Paredes: confermato il centrocampo visto con la Polonia.