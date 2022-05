Antonella Clerici: “Mi sarebbe piaciuto intervistare Mou, non dice mai banalità”

La conduttrice televisiva: "Trovo il portoghese molto intelligente. Le persone sagaci mi affascinano sempre"

Antonella Clerici, conduttrice televisiva, ha parlato ai microfoni de "il Diabolico e il Divino" trasmissione in onda su New Sound Level 90FM. L'ex giornalista sportiva ha risposto ad alcune domande sul mondo del calcio ma anche sul tecnico della Roma, José Mourinho: "Mi sarebbe sicuramente piaciuto intervistare Mourinho perché so che lui è imprevedibile, non sai mai cosa succede. Non dice mai cose banali e lo trovo molto intelligente. Le persone sagaci mi affascinano sempre. Lo scudetto misà che lo vince il Milan. Noi le nostre soddisfazioni ce le siamo tolte (è interista ndr.), il Milan no, io sono molto sportiva, non sono una tifosa esasperata, capisco i tifosi milanisti che lo stanno aspettando da più tempo di noi, sono contenta comunque se lo scudetto rimane a Milano".