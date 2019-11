Roma, Mancini lascia il ritiro della Nazionale per un stato di affaticamento muscolare diffuso

La Roma non sembra proprio trovare pace. Neanche due giorni di ritiro con la Nazionale e Gianluca Mancini è costretto ad abbandonare Coverciano a causa di uno stato di affaticamento muscolare diffuso. Dunque il centrale giallorosso non sarà a disposizione del ct per le sfide con Bosnia e Armenia e domattina lascerà il ritiro azzurro per far ritorno nella Capitale. Da Trigoria fanno sapere che per l’ex Atalanta non si tratta di un infortunio ma solo di sovraccarico visti i recenti carichi di lavoro e che i due staff hanno concordato per il ritorno a Roma in modo da evitare ogni tipo di problema.