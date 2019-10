Anche la Roma si unisce alla lotta contro la DMD infantile – FOTO

“Grazie Paok Salonicco” lo scrive la Roma sul proprio profilo Twitter inglese dopo essersi accordato al club greco. nella lotta alla DMD (Distrofia muscolare di Duchenne), una grave patologia che colpisce per lo più i muscoli bambini. La società giallorossa poi aggiunge: ” La Roma è orgogliosa di unirsi a questa straordinaria iniziativa per sensibilizzare migliaia di bambini in tutto il mondo che soffrono del disturbo DMD che impedisce loro di correre o camminare. Adesso chiediamo anche al Man Utd di usare la sua fama per supportare per questa campagna” .