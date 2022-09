Abraham piange la Regina. Il saluto ad Elisabetta II: “Riposa in pace”

Goodbye Queen: a Londra torna un re. La Regina Elisabetta II è morta, l'annuncio è stato dato alle 19.30 ora italiana, proprio mentre si stava giocando Ludogorest-Roma. Aveva 96 anni, era salita al trono nel 1952. Era stata messa da ore sotto controllo medico, nel castello di Balmoral in Scozia, dopo che i medici si sono detti preoccupati. Tutta la famiglia ha raggiunto la residenza reale nelle sue ultime ore. L'intera Inghilterra è in lutto e tra loro anche Tammy Abraham, che, rimasto a casa per un piccolo infortunio, ha voluto salutare così la donna che ha scritto buona parte della storia del suo paese: "Riposa in pace".