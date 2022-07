Amarcord Mourinho-Matic: sui social gli scatti dell’incontro con Derlei e Artur

Dopo la vittoria col Portimonense, doppio tuffo nel passato per lo Special One e il serbo

Incontro amarcord ieri per Nemanja Matic e José Mourinho. La Roma ha affrontato il Portimonense nel ritiro in Portogallo ed è stata anche l'occasione per qualche tuffo nel passato. Su Instagram, Mourinho ha pubblicato nel postpartita lo scatto con Derlei, che con lo Special One ha fatto la storia vincendo la Champions League nel 2004 con il Porto, formando una grande coppia con Deco. "Mio guerriero", ha scritto Mourinho nel selfie. Scatto celebrativo anche dell'incontro tra Nemanja Matic e Artur Moraes, portiere ex Roma e Benfica. Proprio nelle 'aquile' portoghesi i due si sono conosciuti, giocando insieme al 'Da Luz' per due stagioni e mezzo, prima del passaggio del serbo al Chelsea nel gennaio 2014.