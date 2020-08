Alla serie tv su Totti cercano attori: “Serve un sosia di Monchi” – FOTO

Non sarà facile per gli addetti ai casting della prossima serie tv su Totti trovare gli attori per tutte le parti, in particolare per quelle più controverse. “Cineworld”, l’agenzia che si occupa di reclutare protagonisti e comparse, ha pubblicato un annuncio per cercare un sosia di Monchi: “Cerchiamo per una serie tv un uomo rassomigliante alla foto in allegato (Monchi). Italo-spagnolo, disponibile a lavorare il 14 agosto”. Tra i commenti c’è chi scherza: “Chiamate Borja Valero”.

La richiesta era stata già pubblicata lo scorso 27 luglio ma evidentemente non ha riscosso grande successo. Oltre al ruolo di Monchi si cerca un sosia anche per Bruno Conti. Per lui sarà sicuramente più facile trovare qualcuno disponibile.