Mourinho chiama Aldair per sabato. Lui risponde: “A disposizione mister”

"Come sempre a disposizione mister". Questa le ironiche parole pubblicate su Instagram da Aldair in risposta al tecnico giallorosso JoséMourinho che, rispondendo a Francesco Totti, a Dazn, aveva dichiarato: "Giochiamo bene o male, vinciamo o perdiamo, siamo sempre insieme fino alla fine. Per sabato magari potevi darci un aiuto, ma avrei più bisogno di Aldair che di te”. Sabato contro il Milan non ci sarà Smalling e molto probabilmente anche Llorente salterà la sfida. Il centrale spagnolo è uscito contro l'Atalanta per un problema al flessore sinistro. Domani effettuerà gli esami strumentali.