Ajax ko, festa Roma. Veretout: “Orgogliosi, ma non sazi”. Pau Lopez: “Avanti così” – FOTO

Serata da ricordare per la Roma, che rimonta l’Ajax alla Johan Cruijff Arena e centra una vittoria di importanza capitale nell’andata dei quarti di Europa League. Tanti errori, da cui però i giallorossi riescono a uscire alla grande. Dopo la partita i calciatori hanno festeggiato sui social: “Sempre e solo FORZA ROMA!“, scrive Bryan Cristante su Instagram. “FORZA ROMA! Avanti così”, ribadisce Pau Lopez, grande protagonista con il rigore parato a Tadic che ha cambiato la partita. Arriva poi anche il messaggio di Jordan Veretout: “Orgogliosi di questa vittoria in uno stadio leggendario. Siamo felici, ma non siamo sazi. Abbiamo ancora una fame da lupi”. Esulta anche Borja Mayoral, che prima applaude Ibanez e Pau Lopez e poi la Roma: “Che squadra, mamma mia!” Da casa gioisce pure El Shaarawy: “Che cuore, che vittoria!”