Advocaat: “Roma, ti racconto Rodwell: frenato da infortuni e contratto, in Italia può tornare grande”

Dick Advocaat racconta Jack Rodwell. L’ex allenatore ai tempi del Sunderland del giocatore oggi provinato dalla Roma è stato intervistato da Teleradiostereo e ha parlato delle caratteristiche del centrocampista. Ecco le sue parole.

Advocaat, oggi Rodwell ha sostenuto un provino con la Roma, visto che è svincolato.

Davvero?

Sì. Sorpreso?

No, non sono sorpreso. È stato uno delle più grandi promesse del calcio inglese e lo conferma il fatto che lo acquistò il Manchester City. Dopodiché molti infortuni hanno frenato la sua crescita ma è un giocatore che se sta bene, può far vedere tutto il suo potenziale.

Come descriverebbe il giocatore?

Un centrocampista offensivo con un gran tocco di palla, gioca spesso a due tocchi con una buonissima visione di gioco. Sono stato pochi mesi alla guida del Sunderland ma è senza dubbio un ottimo elemento.



Può trovare difficoltà ad adattarsi al calcio italiano?

Non credo, ha le potenzialità per far bene anche nella Serie A italiana. Il suo pesante contratto con il City lo ha un po’ frenato ma può tornare ad essere un giocatore importante.