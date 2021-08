Accordo tra Palmeiras e Roma ai dettagli: entro lunedì l’ufficialità per Vina

Il Fondo finanziario che il club giallorosso ha indicato per il pagamento inviato il contratto questa settimana al club paulista

Matias Vina è già a Roma da quasi 15 giorni, ha effettuato la quarantena in hotel con il permesso di uscita per allenarsi da solo a Trigoria, ma non è ancora ufficialmente un giocatore giallorosso. Il Palmeiras ha dato l'ok al terzino uruguaiano per venire in Italia ed effettuare le visite mediche con la Roma ma la trattativa di cessione non è stata ancora conclusa, tanto che Vina risulta ancora inserito nell'elenco dei giocatori del Palmeiras. Il ritardo è dovuto al fatto che la Roma abbia inserito nel contratto una terza identità rappresentata da un Fondo finanziario che il club ha indicato per il pagamento e che ha preso tempo per modificare alcuni punti dell'accordo, inviato questa settimana al club paulista. Palmeiras e Roma continuano a trattare i termini del pagamento degli 11 milioni di euro una parte dei quali andrà al Nacional, club uruguaiano che detiene ancora una piccola percentuale del cartellino. Secondo quanto riporta Globoesporte.com, la chiusura della trattativa potrebbe arrivare entro lunedì.