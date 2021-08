Abraham in lista Uefa al massimo entro mercoledì: ma col Trabzonspor non ci sarà

I nuovi acquisti negli spareggi possono essere inseriti fino a 24 ore prima della gara. Ma la Roma potrebbe scegliere di non fare cambiamenti

Abraham non è stato costretto a fare la quarantena una volta arrivato in Italia poiché esentato per motivi di lavoro. L'attaccante resterà meno di 120 ore nel nostro Paese e poi farà ritorno in Inghilterra per sistemare le pratiche per il visto (è considerato extracomunitario dopo la Brexit). Poi tornerà a Roma e a quel punto dovrà stare in isolamento (ma gli verrà concesso il permesso casa-lavoro-casa per allenarsi a Trigoria) cinque giorni. La Roma avrebbe tempo fino a mercoledì sera per inserirlo in lista Uefa e farlo partecipare agli spareggi di Conference League contro il Trabzonspor. Ma considerate le tappe del suo arrivo, è possibile che la Roma non faccia cambiamenti: sicuramente non ci sarà giovedì, la speranza sarebbe per il 26 agosto. Di certo salterà l'andata e anche la partita con la Fiorentina.