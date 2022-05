Abraham, il “mostro” di Mou scalpita: con un gol raggiunge Montella in Europa

Tammy può scrivere un altro pezzo di storia riportando i giallorossi a giocarsi una finale europea dopo 31 anni e raggiungendo Vincenzo nella top ten

“When in Rome… Bring it home”, per Tammy Abraham che è nato e cresciuto in Inghilterra non è servita la traduzione per lo striscione dei tifosi del Leicester. I sostenitori delle Foxes sono convinti di andare a Tirana e di vincere la coppa: “Quando saremo a Roma, portiamola a casa”. Non è della stessa idea Mourinho che ha chiesto ai tifosi di non venire a fare gli spettatori ma bensì di giocare la partita insieme agli 11 che scenderanno in campo. Il numero 9 non segna da un po’, l’ultimo gol in campionato risale al giorno del derby mentre in Conference ha gonfiato la rete nel ritorno contro il Bodo. Ha già battuto, quasi, tutti i record alla sua prima stagione. Manca poco per entrare definitivamente nella storia della Roma. Un gol in Serie A per raggiungere Hitchens e uno fuori dall’Italia per arrivare nella top 10 dei migliori marcatori europei. Al momento il posto è occupato da Montella a quota 9, Abraham è fermo a 8 e stasera può far saltare dal seggiolino dello stadio, dal divano di casa o dalla sedia di un pub tutto il popolo giallorosso.