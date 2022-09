Abraham convocato da Southgate per le partite contro Italia e Germania: out Smalling

Il centravanti giallorosso conquista ancora il posto in nazionale. Assente invece il centrale ex Manchester United

Tempo di convocazioni per i C.T. delle nazionali maggiori. Tra questi anche Gareth Southgate che ha diramato la lista dei convocati per i match di alto livello contro Italia e Germania nella quale spicca il nome di Tammy Abraham. Assente invece Chris Smalling che dunque non ha impressionato durante il match della Dacia Arena contro l'Udinese, che il commissario tecnico inglese ha osservato dalla tribuna.