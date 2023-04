Abodi: “Non si possono accettare i cori razzisti e le risse in curva”

Le parole del ministro: "Vorrei tanto che rispetto finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi"

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha commentato tramite i social i cori razzisti della Curva Sud nei confronti di Dejan Stankovic. Inoltre ha anche parlato della rissa tra ultras napoletani avvenuta durante la sfida tra gli azzurri e il Milan. Queste le sue parole: "Vorrei tanto che RISPETTO finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei Tifosi e i cori razzisti, tutti !!!".