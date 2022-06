Abbonamenti Roma, raggiunta quota 30mila tessere

Continua ad andare a gonfie vele la campagna abbonamenti della Roma per la stagione 2022/23. L'obiettivo dichiarato era ormai arrivare a quota 30mila tessere, raggiunte nella giornata di oggi. A renderlo noto il club giallorosso sui social: fino al 16 giugno ci sarà la fase 1, poi dal 17 ci sarà la possibilità di cambiare il proprio posto e infine dal 20 giugno partirà la vendita libera. Grande entusiasmo che prosegue in vista della prossima stagione, anche e soprattutto per la vittoria della Conference League.