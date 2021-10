“A scuola di tifo”, Bove: “Nel calcio servono lealtà e rispetto dell’avversario”

Il giovane centrocampista classe 2002 in collegamento online con le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone

È giovane, ma ha già spalle larghe per dire la sua davanti a ragazzi con cui non ci sono neanche così tanti anni di differenza. Edoardo Bove nonostante la poca esperienza è già un esempio in campo e fuori e per questo a Trigoria tutti lo adorano. Oggi è stato l’ultimo protagonista di “A Scuola di Tifo”, il progetto di Roma Cares che punta a sensibilizzare gli studenti su tematiche socialmente rilevanti. Il programma è dedicato a Willy Monteiro, il ragazzo brutalmente ucciso nel 2020 a Colleferro.