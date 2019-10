Magic Campionato, i voti dell’ottava giornata: 76 punti per la redazione

L’ottava giornata della nuova Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di ForzaRoma totalizzare 76 punti: un buon voto che ci riscatta dal 58,5 ottenuto nell’ultima apparizione. La valutazione ci permette di guadagnare una posizione, spingendoci al terzo posto nella classifica GazzaNet.

Sfida la redazione di Forzaroma su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport!

Una giornata positiva per la redazione, che trova punti importanti soprattutto nel reparto offensivo. Ottima la prestazione di Romelu Lukaku che, con la doppietta realizzata contro il Sassuolo, guadagna un 13 in pagella. In un serata da dimenticare per il suo Genoa, Andrea Pinamonti (9,5) ci regala un sorriso realizzando il gol della bandiera nella sconfitta per 5-1 contro il Parma. Proprio nel largo successo dei giallo-blù, sale sul piedistallo la performance di Kulusevski (13). Il classe 2000 ha realizzato prima l’assist per il sinistro vincente di Kucka e poi ha chiuso i giochi con la quinta rete per i suoi. Bene anche Candreva (7). Il voto più basso della giornata se lo aggiudica Handanovic (3), incolpevole nei tre gol subiti dai nerazzurri.

ForzaRoma: Handanovic (3) – Pajac (4,5), Nkoulou (5,5), Pellegrini (5) – Schone (5), Obiang(4,5), Kurtic (6), Kulusevski (13), Candreva (7)- Pinamonti (9,5), Lukaku(13).

Queste le scelte della redazione. Ora tocca a voi.