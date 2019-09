Magic Campionato, i voti della quinta giornata: 59 punti per la redazione

La quinta giornata della nuova Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. Si conclude quindi il torneo d’apertura e la squadra della redazione di ForzaRoma.info nel turno infrasettimanale ha totalizzato 59 punti. La valutazione più bassa da inizio campionato. Un punteggio questo, che lascia invariata la classifica GazzaNet, che vede la redazione al quinto posto.

Sfida la redazione di Forzaroma su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport!

Giornata sfortunata per la redazione, che rimane in dieci uomini complici le assenze di Luca Pellegrini e Nkoulou, sempre più ai margini del progetto Torino. Ma non solo, pessimi voti per Dzeko (4), Pinamonti (5) e Tomiyasu(5.5) che influiscono pesantemente su una valutazione già condizionata dall’inferiorità numerica. Oltre al 6,5 di Lukaku, l’unico sorriso ce lo regala la splendida prestazione di Handanovic (9), una saracinesca nella vittoria di misura contro la Lazio.

ForzaRoma: Handanovic(9) – Tomiyasu(5,5), Lykogiannis(6) – Schone(6), Kurtic(6), Obiang(5), Kulusevski(6) – Pinamonti(5), Lukaku(6,5), Dzeko(4).

Queste le scelte della redazione. Ora tocca a voi.

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO, I VERI MAGIC ALLENATORI INIZIANO A GIOCARE.

LA CLASSIFICA GENERALE INIZIA IL 28 SETTEMBRE, SEI ANCORA IN TEMPO PER ISCRIVERTI!