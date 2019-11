Magic Campionato, i voti della giornata tredici: 83 punti per la redazione

La tredicesima giornata della Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di Forza Roma totalizzare 83 punti: un ottimo voto che riscatta l’ultimo deludente periodo. La valutazione ci fa rimanere al quinto posto (578,5) nella classifica GazzaNet.

Sfida la redazione di Forzaroma su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport!

In questa giornata troviamo un’altra grande prova di Samir Handanovic (8). Il portiere sloveno mantiene la porta imbattuta nel 3-0 dei neroazzurri ai danni del Torino, mettendosi in mostra con un paio di splendidi interventi. Nella sfida dell’Olimpico però, delude Nkoulou (5,5), distratto in occasione della rete firmata Lautaro Martinez. Un’insufficienza che sottoscrivono anche Lykogiannis (5,5) ,chiamato a sostituire contro il Lecce il titolarissimo Luca Pellegrini, e Mbaye (5). Completa la linea difensiva a quattro Tomiyasu (6), appena rientrato dall’infortunio muscolare. A centrocampo, ecco lo straordinario Kulusevski (11,5), vera e propria miniera d’oro di punti per la redazione. Lo svedese va prima in rete con una fucilata di sinistro e poi sfiora la doppieta cogliendo il palo alla destra di Skorupski. Bene Candreva (6), mentre Douglas Costa (7) offre una prestazione solida anche se dovrà stare nuovamente fermo per infortunio. Opaca invece la prova di Kurtic (5,5) nel Monday Night. In avanti, grandi soddisfazioni per Forza Roma: Dzeko (11) ritrova la via del gol dopo un periodo d’astinenza e Lukaku (10) si conferma letale in formato trasferta.

ForzaRoma: Handanovic (8); Mbaye (5), Nkoulou (5,5), Lykogianns (5,5), Tomiyasu (6); Candreva (6), Kurtic (5,5), Kulusevski (11,5), Douglas Costa (7); Dzeko (11), Lukaku(10).