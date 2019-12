Magic Campionato, i voti della giornata quindici: 61 punti per la redazione

La quindicesima giornata della Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di Forza Roma totalizzare 61 punti: una brutta valutazione che ci porta all’ultimo posto (708,5) nella classifica GazzaNet.

In questa giornata il voto più alto lo ottiene Samir Handanovic (7). Il portiere nerazzurro mantiene la porta inviolata contro la Roma trovando un punto bonus oltre alla sufficienza. Male, malissimo Tomiyasu (4,5) nella sconfitta del suo Bologna al Dall’Ara contro il Milan. Il giapponese soffre continuamente le sovrapposizioni di Theo Hernandez. Positiva invece la prova di Nkoulou (6,5) contro una Fiorentina in crisi. Delude Luca Pellegrini (4,5) nel 2-2 ottenuto in extremis dal Cagliari con il Sassuolo. A centrocampo, insufficienti Kulusevski (forse distratto dalle voci di mercato), Kurtic (5.5) e Candreva (5), uscito anzitempo per infortunio. Discreta la prova di Schone (6). In avanti un Dzeko a mezzo servizio non supera il 5 di valutazione, mentre delude sotto porta Lukaku (5,5). Trova la sufficienza Pinamonti (6) nel 2-2 esterno contro il Lecce.

ForzaRoma: Handanovic (7); Tomiyasu (4,5), Nkoulou (6,5), Pellegrini (4,5); Candreva(5), Kurtic (5,5), Kulusevski (5,5), Schone (56); Pinamonti (6), Dzeko (5), Lukaku(5,5).