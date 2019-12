Magic Campionato, i voti della giornata quattordici: 69 punti per la redazione

La quattordicesima giornata della Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di Forza Roma totalizzare 69 punti: un passo indietro rispetto al punteggio ottenuto nell’ultima giornata (89). La valutazione ci fa rimanere al quinto posto (647,5) nella classifica GazzaNet.

Sfida la redazione di Forzaroma su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport!

In questa giornata troviamo un Handanovic (5) sotto la sufficienza dopo il gol subito da Valoti a inizio ripresa. In difesa bene Nkoulou (6) nel successo di misura del Torino ai danni del Genoa e Tomiyasu (6,5) nella favolosa rimonta rossoblù contro il Napoli. A rubare la scena però, ci pensa Luca Pellegrini (8,5). Nel “Monday Night” di Serie A il terzino in prestito al Cagliari è prima sfortunato nel causare il rigore del momentaneo vantaggio della Sampdoria, salvo poi tornare in rampa di lancio regalando due spendidi assist. Male Pajac (5). A centrocampo prove sottotono per il gioiellino Kulusevski (5) e l’esperto Schone (5), mentre Lazaro e Kurtic ottengono la sufficienza nel match di San Siro tra Inter e Spal. In avanti, Lukaku e Dzeko vengono premiati con un bel 7 in pagella che testimonia l’ottima prestazione offerta nonostante le polveri bagnate in zona gol.

ForzaRoma: Handanovic (5); Tomiyasu (6,5), Nkoulou (6), Pellegrini (8,5), Pajac (5); Lazaro (6), Kurtic (6), Kulusevski (5), Schone (5); Dzeko (7), Lukaku(7).